Usa: sommergibile Titan, la Marina ha rilevato il rumore dell’implosione poco dopo la scomparsa

- La Marina statunitense ha rilevato il rumore relativo all’implosione del sommergibile Titan, scomparso domenica scorsa durante una escursione al relitto della nave da crociera Titanic, poche ore dopo l’inizio del tour, grazie ad un sistema per il rilevamento acustico utilizzato dai militari per individuare la posizione di sottomarini nemici. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che la Marina ha iniziato a monitorare i segnali acustici provenienti dal sommergibile non appena sono stati persi i contatti con il mezzo. Poche ore dopo, il sistema avrebbe rilevato un rumore che le autorità ritengono sia associato all’implosione del sommergibile, nei pressi della zona in cui sono stati trovati i detriti del Titan. A quel punto, i militari avrebbero segnalato la cosa al comandante della struttura. “La Marina ha esaminato i segnali acustici rilevati dal sistema, individuando una anomalia consistente con l’esplosione o l’implosione di un mezzo nelle vicinanze dell’area in cui si trovava il sommergibile quando sono stati persi i contatti”, ha detto una dele fonti. (Was)