Libano: l'inviato francese Le Drian a Beirut per risoluzione stallo presidenziale

- Jean-Yves Le Drian, inviato speciale per il Libano del presidente della Francia, Emmanuel Macron, si trova a Beirut per "una missione di ascolto e concertazione con tutti gli esponenti - politici e religiosi - per accelerare la risoluzione dello stallo istituzionale, quindi lo scopo è aiutare a trovare una soluzione alla crisi di cui soffre il Libano". Lo ha detto Le Drian dopo aver incontrato il patriarca maronita, Bechara Rai, citato dall’agenzia di stampa libanese “Nna”. L’inviato speciale ha sottolineato che “l'obiettivo della visita è quello di contribuire a trovare una via d'uscita alla crisi che colpisce il Libano”. Questa mattina, Le Drian ha incontrato anche il primo ministro uscente del Libano, Najib Miqati, secondo cui “il governo ha portato a termine i progetti di riforma richiesti (già approvati dal Parlamento) e ha firmato l’accordo preliminare con il Fondo monetario internazionale (Fmi)”. Il vero nodo, tuttavia, resta, secondo Miqati, l’elezione di un nuovo presidente. (segue) (Lib)