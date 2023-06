Roma: Presidente municipio III, 5 milioni dall'Ue per progetto rigenerazione urbana Vigne Nuove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Commissione Europea "una grande opportunità per il Municipio Roma III che oggi ha visto finanziare con quasi 5 milioni di euro il progetto WE-Z, nell'ambito del New European Bauhaus in Region and Cities". Così in una nota il Presidente del Municipio Roma III, Paolo Emilio Marchionne e l'Assessora alla Rigenerazione Urbana, l'arch. Biancamaria Rizzo commentano il finanziamento riconosciuto al municipio nell'ambito delle European Urban Initiative - Innovative Actions, con ambito di intervento il quartiere di Vigne Nuove. "E' la prima volta che la città di Roma riceve un finanziamento in questa area progettuale, cosa che ci inorgoglisce ancora di più - dicono Marchionne e Rizzo - per un risultato possibile grazie alla stretta collaborazione con il Dipartimento Pianificazione Strategica di Roma Capitale, al fondamentale contributo dell'Università Roma Tre e in particolare del professor Giovanni Caudo e della dottoressa Federica Fava, in partnership con ASL Roma 1, Ater Roma, Soprintendenza statale e con il supporto di una vasta rete di realtà locali". Una magnifica occasione "per avviare una serie di interventi volti alla rigenerazione urbana, sociale ed economica del quartiere di Vigne Nuove. Il progetto, localizzato nell'area di via Antonio De Curtis e del vasto complesso residenziale degli anni '70, prevede il recupero di verde e aree pubbliche attualmente inutilizzate attraverso la realizzazione di nuovi spazi da restituire ai cittadini, oltre alla valorizzazione del polo archeologico della Villa di Faonte. Puntiamo ad attivare una riqualificazione profonda dell'ambito urbano e ad avviare processi rigenerativi propedeutici a garantire il benessere delle persone, soprattutto dei giovani, che lo abitano" concludono Marchionne e Rizzo. (Com)