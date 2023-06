Difesa: delegazione ungherese al Nato M&S Coe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colonnello Francesco Pacillo, Direttore del Modeling & Simulation Centre of Excellence M&S Coe, ha ricevuto una delegazione ungherese guidata dal Generale Laszlo Sticz, Comandante del "Defence Forces Force Modernisation and Transformation Command", il Professor Lajos Pintér consigliere del vice Ministro ungherese della Difesa e il Generale di Brigata Bertalan Farkas. Nel corso della visita la delegazione ha assistito a un briefing nel quale è stato presentato il Centro, la sua missione e le sue capacità. Al termine il Maggior Generale Sticz ha auspicato possibili future collaborazioni con il centro. Il colonnello Pacillo ha salutato la delegazione sottolineando che oggi più che mai emergono nuove sfide da fronteggiare da parte della numerosa Community of Interest nel settore della Modellazione e Simulazione a favore dell'Alleanza. Il prossimo importante appuntamento per il Nato M&S Coe, che rappresenta uno strumento essenziale per l'Alleanza per affrontare alcune tra le sfide emergenti, sarà il 18th Nato CA2X2 (Computer Assisted Analysis, Exercise, Experimentation) Forum che si svolgerà a Roma dal 3 al 5 Ottobre.(Res)