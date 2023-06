Imprese: Estra, Assemblea soci approva bilancio con distribuzione dividendi e nomina nuovo Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea dei Soci di Estra Spa ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, nonché la destinazione dell’utile di esercizio. A fronte di un utile netto d’esercizio di Estra Spa di circa 23,1 milioni di euro, l’Assemblea ha deliberato di distribuire agli Azionisti (Alia Servizi Ambientali 39,50 per cento, Coingas 25,14 per cento, Intesa 25,14 per cento e Viva Energia 10 per cento), dividendi per oltre 11 milioni di euro. Nella stessa Assemblea sono stati inoltre presentati il Bilancio consolidato e la Dichiarazione consolidata non finanziaria/Bilancio di sostenibilità. Il Bilancio consolidato 2022 si è chiuso, a livello di dati adjusted, con 1.777 milioni di euro di ricavi, 104,5 milioni di euro di Ebitda e 14,1 milioni di euro di utile netto. La Dnf mette in luce, tra i tanti, un altro dato importante per il territorio: il valore delle forniture di beni e servizi, al netto dell’acquisto di gas metano ed energia elettrica, è pari a oltre 323 milioni di euro, distribuiti per il 60,3 per cento a fornitori del Centro Italia. L’Assemblea ha nominato i seguenti Consiglieri di Amministrazione di Estra Spa: Francesco Macrì, presidente esecutivo, Nicola Ciolini, Alessandro Fabbrini, Daria Orlandi, Maria Cristina Rossi. Nel Collegio Sindacale sono stati nominati: Rita Pelagotti, presidente, Alessandro Mannelli, sindaco effettivo, Athos Vestrini, sindaco effettivo, Maria Cristina Biondini, sindaco supplente, Sauro Settesoldi, sindaco supplente. Il Consiglio di amministrazione, insediatosi a seguito dell’Assemblea, ha indicato come Amministratore delegato Nicola Ciolini e si è assunto l’impegno di procedere celermente alle necessarie modifiche statutarie per prevedere le cariche di vice presidente e di Condirettore per le cui figure sono stati indicati rispettivamente Alessandro Fabbrini e Fabio Cannari. Il Consiglio ha nominato Alberto Irace Direttore generale di Estra. (Com)