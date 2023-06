Ucraina: Biden, con Modi discusso di come mitigare le conseguenze umanitarie della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina, insieme alla necessità di mitigare le conseguenze umanitarie del conflitto, è stata al centro del bilaterale odierno tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro indiano, Narendra Modi. Durante una conferenza stampa congiunta, Biden ha detto che “abbiamo discusso come mitigare le tragedie umanitarie derivanti dalla guerra in Ucraina, difendendo i principi di sovranità e integrità territoriale che sono alla base dello statuto delle Nazioni Unite”. (Was)