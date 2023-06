Usa-India: Modi, si apre un nuovo capitolo nella nostra partnership strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita a Washington del primo ministro indiano, Narendra Modi, apre un nuovo capitolo nella partnership strategica con gli Stati Uniti. Lo ha detto il capo del governo di Nuova Delhi, durante una conferenza stampa congiunta con il presidente Usa, Joe Biden. “La nostra collaborazione commerciale e nel campo degli investimenti è fondamentale non solo per noi, ma per l’economia globale”, ha detto, aggiungendo che, ad oggi, gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale dell’India. “Abbiamo deciso di risolvere alcune questioni annose dei nostri rapporti commerciali, ripartendo da zero: inoltre, intendiamo rafforzare la cooperazione nei campi delle telecomunicazioni, dell’intelligenza artificiale, del quantum computing, dei semiconduttori e della transizione energetica”, ha detto. (Was)