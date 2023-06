© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto globale caratterizzato da forte incertezza, India e Stati Uniti lavoreranno insieme per garantire la resilienza e la sicurezza delle catene produttive e di approvvigionamento sul piano internazionale. Lo ha detto il primo ministro indiano, Narendra Modi, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. (Was)