Violenza donne: La Russa, porterò a capigruppo mia idea manifestazione soli uomini (2)

- “In una recente cerimonia all’Arma dei Carabinieri – ha continuato La Russa – ho altresì sostenuto il mio auspicio affinché il numero dei militari che si occupano dei reati di genere possa essere notevolmente incrementato. Manifestazioni, aumento delle Forze dell’ordine, eventi importanti come quello che questa sera voi avete organizzato. Sono tanti gli appuntamenti che possono essere utili per constare il femminicidio ma non possiamo e non dobbiamo dimenticare che segnali importanti ed educazione al rispetto verso le donne debbano arrivare innanzitutto dalle famiglie e dalle scuole”. “Ringrazio e mi complimento con la As Roma per questa e per tante altre iniziative sociali che mette in campo a sostegno dei disabili, degli anziani, dei bambini ospedalizzati e in generale a supporto di chi vive una condizione di fragilità. Un impegno concreto che può certamente fornire un aiuto fondamentale per sensibilizzare quante più persone possibile e per fare in modo che, con la collaborazione di tutti, si possano ‘superare gli ostacoli’”, ha concluso. (Rin)