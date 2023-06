Brasile: gettito fiscale aumenta dell'1,28 per cento su anno a maggio, record sulle serie storiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccolta di tasse, contributi e altre entrate federali in Brasile ha registrato a maggio 2023 un aumento pari al 2,89 per cento su anno. Lo riferisce l'Agenzia delle entrate (Receita federal), evidenziando che si tratta del migliore risultato per mese di febbraio delle serie storiche, iniziate nel 1995. Complessivamente il gettito fiscale è stato di 176,8 miliardi di real (33,7 miliardi di euro). Nel corso dei primi cinque mesi dell'anno il gettito è stato di 962,5 miliardi di real (183,8 miliardi di euro) in aumento dell'1,02 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Anche in questo caso si tratta del record sulle serie storiche per il periodo.(Brb)