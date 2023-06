Usa: sommergibile Titan, le ricerche saranno sospese entro le prossime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le navi e il personale medico mobilitato per le ricerche del sommergibile Titan, scomparso domenica scorsa durante una escursione al relitto della nave da crociera Titanic, sospenderanno le attività entro le prossime 24 ore. Lo ha detto il contrammiraglio, John Mauger, della Guardia costiera statunitense, durante una conferenza stampa, aggiungendo che per il momento continuano le ricerche dei corpi dei cinque passeggeri che si trovavano a bordo del sottomarino, che a questo punto si ritiene che siano morti a seguito dell’incidente. Il contrammiraglio ha spiegato che le squadre di ricerca hanno identificato almeno cinque detriti di grandi dimensioni sul fondo dell’Oceano atlantico, a circa 500 metri dal relitto del Titanic: tra questi ci sono l’ogiva del sommergibile e alcune parti alle due estremità della camera di decompressione. “Il ritrovamento fa pensare ad una implosione catastrofica del sottomarino”, ha detto Mauger. (Was)