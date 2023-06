Cultura: dall'area sacra di Torre Argentina a Tiziano Ferro all'Olimpico, gli eventi a Roma (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Olimpico, sabato e domenica, Tiziano Ferro sarà protagonista per due date soul out e porterà al suo pubblico i brani del nuovo album "Il mondo e nostro". Nella cavea all’aperto dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone prosegue la programmazione di Roma Summer Fest. Il 23 giugno ultima data per Ludovico Einaudi che propone live il suo nuovo lavoro Underwater. I Porcupine Tree di Steven Wilson, Richard Barbieri e Gavin Harrison saranno sul palco il 24 giugno. Lo show sarà l’occasione per rivedere sul palco la band simbolo della scena progressive rock degli anni Ottanta che proporrà ai fan italiani i nuovi brani del loro ultimo album Closure Continuation insieme ai grandi classici. Il 25 giugno è la volta di Venerus, cantautore, polistrumentista e producer che sa unire sound soul e R&B all’elettronica, il quale accanto ai suoi brani più celebri porterà i brani tratti dal suo nuovo album di prossima uscita. (segue) (Rer)