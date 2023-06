Pa: a palazzo Vidoni incontro con allievi e dottorandi di Sant'Anna e Normale di Pisa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento ha rappresentato l'occasione di illustrare le figure professionali più ricercate nel settore pubblico, le nuove modalità di reclutamento, per profili dirigenziali e non, e il percorso di interventi concreti per l'innovazione della Pa, a partire dalla previsione di oltre 170 mila ingressi nel 2023 e dall'approvazione del decreto-legge n. 44/2023 per il rafforzamento della capacità amministrativa. Evidenziate, inoltre, le modifiche al dpr n. 487/1994 per i concorsi pubblici, che dovranno esaurirsi in un tempo di sei mesi dando la possibilità alle singole amministrazioni di scegliere se svolgere la prova orale oppure no, perché, come spiegato da Zangrillo, "non è più pensabile che un giovane che esce dall'università e che decida di mettersi in gioco partecipando a un concorso pubblico debba poi aspettare anni prima di veder conclusa la procedura". Al "Career Day" a palazzo Vidoni hanno preso parte la rettrice della Scuola superiore Sant'Anna, Sabina Nuti, il direttore della Scuola Normale superiore, Luigi Ambrosio, rappresentanti della presidenza del Consiglio dei ministri, del dipartimento della Funzione pubblica, del ministero dell'Economia e delle finanze, della Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna). (Com)