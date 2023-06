Lazio: Rotondi (Fd'I), con apertura San Giacomo Roma si riappropria di eccellenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale san Giacomo, il più vecchio di Roma dopo il Santo Spirito, "torna al servizio dei cittadini, grazie alla volontà del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e della sua Giunta di centrodestra". È quanto dichiara in una nota la consigliera regionale del Lazio di Fratelli d'Italia Marika Rotondi. "Nella struttura cinquecentesca l'ospedale, prima della sua chiusura, ospitava il reparto di ortopedia considerato un'eccellenza nazionale, per non parlare del Pronto soccorso. Ricordo che la Regione Lazio, per molti anni dopo la chiusura del San Giacomo, ha continuato a pagare diverse utenze e i servizi di vigilanza. La struttura fu di fatto trasformata da Marrazzo in un mero costo, ma da oggi i cittadini romani potranno pensare di riappropriarsi del loro caro ospedale". Nei suoi primi cento giorni "questa Giunta - conclude - si è anche attivata per il ripristino della legalità all'interno delle Ater. E se il buongiorno si vede dal mattino, siamo sulla strada giusta verso il cambiamento di questa Regione". (Com)