Diritti: Comune Milano incontra esponenti Lgbt, in arrivo tavolo tecnico di confronto - Video

- Verrà presto istituito un tavolo tecnico tra comune e esponenti della comunità Lgbt, per mantenere costante il dialogo sui principali punti d'interesse, in primis il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, e tentare di colmare il vuoto normativo sulla questione nell'attesa che una soluzione possa arrivare dalla giurisprudenza. È quanto emerge dall'incontro a Palazzo Marino, concluso da poco, tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala, affiancato da parte della giunta milanese, e gli esponenti della comunità Lgbt e organizzatori del Pride di Milano, a pochi giorni dall'evento a cui Sala, come ha già annunciato la scorsa settimana, quest'anno non riuscirà a prendere parte. (Video: Agenzia Nova) (Rem)