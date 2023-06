Lazio: Tiero (Fd'I), D'Amato non si è accorto che la campagna elettorale è finita e lui ha perso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere Alessio d'Amato "pensa di essere ancora in campagna elettorale e non si è accorto di aver perso le elezioni regionali". Così in una nota il consigliere regionale del Lazio Enrico Tiero di Fratelli d'Italia. "Meno male che con la vittoria del centrodestra in Regione Lazio avremmo vissuto in periodo di scarsa partecipazione e crisi democratica. Se oggi il consigliere D'Amato, sempre lo stesso D'Amato già candidato alla presidenza, già assessore e commissario alla sanità di Zingaretti riesce a fare commenti su salute, ospedali e trasparenza delle procedure, allora vuol dire che siamo davvero in una regione libera e che le preoccupazioni della sinistra in campagna elettorale erano completamente infondate". In tutta sincerità "se questa è la strada che intende percorrere per candidarsi alle europee con Azione - continua Tiero-, vada pure avanti visto che a noi non può che portarci fortuna come a febbraio. Intanto D'Amato ci faccia lavorare e soprattutto riparare i danni che lui e Zingaretti ci hanno lasciato in eredità, soprattutto una sanità alla sfascio e standard di qualità decisamente pessimi".(Com)