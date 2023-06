Libano: l'inviato francese Le Drian a Beirut per risoluzione stallo presidenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Drian ha incontrato il capo della Corrente patriottica libera (Cpl, partito maronita fondato dall’ex presidente Michel Aoun), Gebran Bassil, che sostiene la candidatura a presidente della Repubblica dell’ex ministro delle Finanze ed ex funzionario dell'Fmi, Jihad Azour. Bassil e il capo del partito di opposizione Forze libanesi (Fl, a maggioranza maronita), Samir Geagea, si oppongono alla candidatura di Sleiman Frangieh, capo della corrente filo-siriana Marada, sostenuta invece dal “tandem sciita” costituito dal movimento filo-iraniano Hezbollah e dal movimento Amal. Secondo l’emittente libanese “Lbci”, Gebran Bassil ha spiegato che "l'elezione di un presidente potrebbe essere solo il risultato di un consenso tra tutti i libanesi sulla persona e sul programma, a condizione che venga poi richiesto il sostegno internazionale per l'attuazione del programma e che Le Drian abbia commentato positivamente quanto detto da Bassil". L'inviato francese ha avuto colloqui anche con Frangieh, che su Twitter ha dichiarato che "l'incontro è stato positivo e ha incluso un dialogo costruttivo per il futuro", e con il capo del blocco parlamentare Lealtà alla resistenza (Hezbollah), Mohammed Raad. (segue) (Lib)