Libano: l'inviato francese Le Drian a Beirut per risoluzione stallo presidenziale (3)

- Nella giornata di oggi, inoltre, sono previsti incontri, presso la sede dell’ambasciata di Francia, con i rappresentanti dei Paesi del gruppo dei cinque (Arabia Saudita, Egitto, Qatar, Francia e Stati Uniti). L’ambasciatrice statunitense, Dorothy Shea, tuttavia, trovandosi a Washington, ha delegato un incaricato d’affari a partecipare all’incontro in sua vece. Le Drian, inoltre, terrà colloqui con i rappresentanti dei principali blocchi parlamentari e con alcuni deputati indipendenti. Incontri sono previsti, inoltre, tra Le Drian e i rappresentanti della società civile. Per stasera, è prevista anche una cena ospitata dall'ambasciatore saudita a Beirut, Walid Boukhari, in presenza degli ambasciatori di Iran e Siria. (segue) (Lib)