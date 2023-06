Libano: l'inviato francese Le Drian a Beirut per risoluzione stallo presidenziale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato francese Le Drian era giunto, ieri, a Beirut, per discutere con i principali rappresentanti delle istituzioni del Libano della crisi politica che affligge il Paese dallo scorso 31 ottobre, data di scadenza del mandato dell’ex presidente, Michel Aoun. Ieri, Le Drian aveva incontrato il presidente del Parlamento, Nabih Berri, senza rilasciare dichiarazioni al riguardo. Le sue uniche parole, infatti, erano state: “L’incontro è stato schietto e positivo”. L’ambasciata di Francia a Beirut aveva precisato, prima dell’arrivo di Le Drian, che non ci sarebbe stata una lista di appuntamenti e che non si sarebbe tenuta una conferenza stampa a conclusione di tutti gli incontri. Secondo i media libanesi, la visita di Le Drian “non sarà decisiva e non porterà avanti nessuna iniziativa precisa, ma si inscrive nel quadro di un piano d’azione elaborato dalla Francia, che include una serie di tappe successive per porre fine alla crisi presidenziale” in Libano. (Lib)