21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa, alla Caserma Cinque Giornate, alla cerimonia militare per il 249° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza.Caserma “Cinque Giornate” di Milano, via Melchiorre Gioia, 5 (ore 9:30)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra "Cina. La nuova frontiera dell'arte", che presenta a Milano le opere di alcuni dei più importanti artisti cinesi contemporanei, in programma dal 24 giugno all'8 ottobre, all'interno del palinsesto "Vapore d'Estate".Fabbrica del Vapore, via Procaccini, 4 (ore 11)REGIONEL'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, partecipa alla cerimonia militare del 249° anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza.Caserma “Cinque Giornate” di Milano, via Melchiorre Gioia, 5 (ore 9:30)L'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione, presiede la riunione del tavolo tecnico territoriale del SIN Brescia Caffaro.Ufficio territoriale regionale, via Dalmazia, 92/94, Brescia (ore 12:30)L'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, partecipa alla conferenza stampa di presentazione di sette nuovi autobus ibridi della flotta dell'Azienda Trasporti di Bergamo.parcheggio autolinee, via Rovelli, 30, Bergamo (ore 15)L'assessore a Turismo, Moda, Marketing territoriale e Grandi eventi di Regione Lombardia Barbara Mazzali, interviene a Gardone Riviera (BS) alla conferenza stampa dal titolo 'Regione e Consorzio Garda Lombardia insieme per vincere la sfida del cambiamento' con Massimo Ghidelli, presidente del Consorzio Garda Lombardia.Consorzio Garda Lombardia, corso Zanardelli, 164, Gardone Riviera/Bs (15:30)L'assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco partecipa alla Festa dei Carabinieri di Calcinate (Bg). In questa occasione verrà consegnata una targa alla memoria di Filippo Salvi, il carabiniere bergamasco di 36 anni in forza ai Ros di Monreale (Pa), morto precipitando in un crepaccio mentre stava lavorando a un'operazione di ricerca di Matteo Messina Denaro. Saranno presenti i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri e il Comandante provinciale Tenente Colonnello Alessandro Nervi, che consegnerà la targa ai genitori di Filippo Salvi.Viale degli Olmi, Calcinate/Bg (ore 20)VARIEEvento Believe by illimity - Giving energy to the future. Partecipano Corrado Passera, Founder & CEO illimity; Enrico Ferraress, Partner Deloitte; Bernardo Attolico, Chief Business Officer SACE; Francesca Zarri, Director Technology, R&D & Digital Eni.IBM Studios, Piazza Gae Aulenti, 10 (ore 9)Celebrazioni del 249° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. L’evento è alla presenza del Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze, Federico Freni, del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Carrarini, del sindaco di Milano Giuseppe Sala e di numerose altre Autorità civili, militari e religiose.Caserma “Cinque Giornate” di Milano, via Melchiorre Gioia, 5 (ore 9:30)“Costruire l’industria della mobilità ecologica”: un convegno di Fiom Cgil alla Camera del Lavoro di Milano per fare luce sul futuro dell’industria italiana ed europea. Per la Cgil intervengono Antonio Castagnoli (segretario generale Fiom Cgil Lombardia), Michele De Palma (segretario generale Fiom Cgil nazionale), Alessandro Pagano (segretario generale Cgil Lombardia), Luca Stanzione (segretario generale Filt Cgil Lombardia), Luisa Perego (segretaria generale Filctem Cgil Lombardia), Fabio Ghelfi (Dipartimento internazionale Cgil Lombardia). Concluderà i lavori Samuele Lodi, Fiom Cgil nazionale.Camera del Lavoro di Milano, Corso di Porta Vittoria, 43 (ore 9)L' Università di Pavia inaugura il nuovo Polo Didattico del Dipartimento di Scienze del Farmaco in Via Taramelli 14. All'evento prendono parte Salvatore Cuzzocrea, Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane; Francesco Svelto, Rettore dell'Università di Pavia; Marcello Cattani, Presidente Farmindustria; Andrea Mandelli, Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani; Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma; Alessandro Fermi, Assessore all'Università, Ricerca, Innovazione della Regione LombardiaVia Taramelli, 14, Pavia (ore 11:30)Workshop dal titolo "Sulla revisione della Eu's Pharmaceutical Legislation". Dopo i saluti istituzionali del rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli e del preside della Facoltà di Giurisprudenza Stefano Solimano, introducono i lavori del workshop Renato Balduzzi, professore ordinario di Diritto costituzionale all'Università Cattolica, e Sandra Gallina, direttrice generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare alla Commissione europea. Seguono gli interventi da remoto del ministro della Salute Orazio Schillaci, del presidente della Commissione paneuropea per la Salute e lo sviluppo sostenibile Mario Monti, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro.Università Cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1 (ore 15)Il Coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia e il Dipartimento Città di Milano "Sicurezza, Legalità e Immigrazione" di Fdi organizzano un flash mob in via Faà di Bruno 5, teatro della maxi rissa di lunedì sera.via Faà di Bruno, 5 (ore 17:30)Presentazione del libro di Antonio Funiciello "Leader per Forza". Partecipa il commissario europeo per gli affari economici Paolo GentiloniCentro Brera, via Formentini, 10 (ore 18:30)La segretaria del Pd Elly Schlein partecipa al talk sulla leadership femminista, in dialogo con Natascia Maesi, Presidente di Arcigay Nazionale.Piazzale Lavater (ore 20)(Rem)