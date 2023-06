Usa-India: Biden a Modi, nostra partnership mai così forte e dinamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partnership tra Stati Uniti e India è cruciale, e non è mai stata così forte e dinamica. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro indiano, Narendra Modi, alla Casa Bianca. “Insieme stiamo costruendo un futuro dal potenziale infinito, e questa visita dimostra la nostra collaborazione in tutti i settori: dalla sanità all’aerospazio, dal clima alle tecnologie emergenti, fino ai semiconduttori e alla difesa”, ha detto, aggiungendo che i due Paesi stanno lavorando per aumentare le esercitazioni congiunte tra le rispettive Forze armate, la cooperazione militare industriale e il coordinamento strategico. (Was)