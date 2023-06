Imprese: Spagna, Edizione aumenta partecipazione in Cellnex Telecom al 9,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edizione S.p.A. ha annunciato oggi di aver acquisito volontariamente una quota pari all'1,70 per ceno del capitale sociale della spagnola Cellnex Telecom S.A., uno dei principali operatori europei di infrastrutture di telecomunicazione e trasmissione, portando la sua partecipazione indiretta nella società al 9,903 per centp. Secondo quanto riferito in un comunicato, la notifica alle autorità di borsa spagnole è avvenuta solo a titolo informativo. Questo aumento, avvenuto attraverso ConnecT Due S.r.l., veicolo interamente detenuto da Schema Gamma, S.r.l., a sua volta interamente controllata da Edizione, "è una conferma delle aspettative positive riposte nel futuro di Cellnex e della fiducia nel management della società. Per Edizione, Cellnex rappresenta una partecipazione industriale e stabile", si indica nella nota. (Spm)