Russia: Craxi (FI), non abbassare la guardia su diritti umani

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- Il rispetto dei diritti umani e la salvaguardia dei princìpi che regolano il funzionamento di uno Stato di diritto “rappresentano da sempre la bussola che orienta le scelte dell'Italia in politica estera. Non posso quindi che accogliere con favore gli appelli, in primo luogo quello del senatore Casini, a tenere alta l'attenzione sulla vicenda che vede coinvolto Alexei Navalny”. Lo ha detto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama. “Sono certa – ha aggiunto – che la saggezza politica e istituzionale del presidente del Senato, Ignazio La Russa, consentirà di individuare gli strumenti idonei per sollecitare il governo italiano a farsi promotore di decise iniziative di sensibilizzazione su questa e su altre non meno gravi vicende". (Rin)