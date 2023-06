Usa-India: Modi, abbiamo priorità strategiche comuni nel campo della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partnership tra India e Stati Uniti nel campo della difesa dimostra la fiducia reciproca e le priorità strategiche condivise dai due Paesi. Lo ha detto il primo ministro indiano, Narendra Modi, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente Usa, Joe Biden. “La nostra relazione prevede trasferimenti tecnologici e una maggiore collaborazione in termini di sviluppo e produzione industriale”, ha detto, valutando positivamente il memorandum d’intesa siglato dalla statunitense General Electric Aerospace e dall’indiana Hindustan Aeronautics Limited, per la produzione dei motori per aerei da combattimento per l’Aeronautica militare dell’India. “Si tratta di un accordo storico, che apre la strada a nuove opportunità di lavoro in entrambi i Paesi e darà nuovo impeto alla nostra collaborazione nel campo della sicurezza, negli anni a venire”, ha concluso. (Was)