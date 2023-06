Egitto: Al Sisi, necessario che i nostri partner comprendano la situazione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha bisogno che i suoi partner per lo sviluppo comprendano le condizioni del Paese e quelle di Stati simili. Lo ha affermato il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, a margine del vertice per un nuovo patto finanziario globale a Parigi. “C’era in fase di attuazione un piano per gestire il debito, ma a causa degli eventi degli ultimi tre anni (Covid e guerra in Ucraina), l'Egitto e altri Paesi hanno bisogno che i nostri partner per lo sviluppo siano comprensivi", ha affermato il presidente. "C'è bisogno di sviluppare le politiche delle agenzie di finanziamento multilaterale e di aumentare il loro coordinamento con le agenzie di rating del credito", ha proseguito Al Sisi, aggiungendo: "C'è bisogno di riformare la struttura finanziaria globale, compresa la riallocazione dei diritti speciali di prelievo (per il Fondo monetario internazionale) e la sospensione o l'annullamento di commissioni aggiuntive per il fondo in tempi di crisi”.(Cae)