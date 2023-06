Governo: Fd’I, solidarietà a Santanchè, Sinistra si occupi di cose concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le opposizioni in stato confusionale non riescono a fare altro che aggrapparsi al solito impolverato ritornello della richiesta di dimissioni. Al ministro Santanchè, che ha già annunciato di chiarire la vicenda e di tutelare la propria immagine in sede legale, rivolgiamo la più sincera solidarietà”. Lo hanno dichiarato Maria Grazia Frijia e Matteo Rosso, deputati di Fratelli d'Italia. “Alla sinistra, invece – hanno aggiunto –, consigliamo di ignorare chiacchiere inutili e di occuparsi di fatti concreti per il bene della Nazione". (Rin)