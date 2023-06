India: Modi, nessuna discriminazione nel Paese, siamo una democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India è una democrazia, e nel Paese non vi è discriminazione di alcun tipo sulla base della religione, del genere o dell’appartenenza geografica di una persona. Lo ha detto il primo ministro indiano, Narendra Modi, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Rispondendo ad una domanda sulla discriminazione contro le minoranze religiose in India, il premier ha affermato che “la democrazia è nel nostro Dna e nel nostro spirito, e non può esistere senza il rispetto dei diritti umani e la libertà di stampa e di espressione”. Nel nostro Paese, ha aggiunto, non c’è spazio per la discriminazione. (Was)