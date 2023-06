FI: Tajani, "da oggi una nuova fase per il nostro movimento politico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, dopo la riunione con i nostri ministri, sottosegretari, presidenti di regione, parlamentari ed eurodeputati, si è riunito il comitato di presidenza di Forza Italia durante il quale abbiamo deciso all'unanimità che il prossimo 15 luglio si riunirà il Consiglio nazionale per eleggere il presidente in carica fino al prossimo Congresso. Lo scrive su Facebook il coordinatore nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Da oggi inizia una nuova fase per il nostro movimento politico, nel solco di quanto costruito dal nostro leader Silvio Berlusconi. Abbiamo basi solide con le quali affrontare le sfide del futuro ancora da protagonisti. Ringrazio tutti per l'enorme spirito di collaborazione", aggiunge. (Res)