Violenza donne: La Russa, porterò a capigruppo mia idea manifestazione soli uomini

- La campagna “Amami e Basta”, promossa dall’As Roma, è “un’iniziativa lodevole, che va nella direzione di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema importante e quantomai attuale e per il quale mi auguro possa esserci un impegno sempre maggiore da parte di tutti: contrastare la violenza di genere, offrire un sostegno alle donne vittime di violenza e dire ‘Stop al femminicidio’”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un messaggio ai promotori della campagna. “A tal fine – ha proseguito –, come ho già annunciato nei giorni scorsi, mi piacerebbe venisse organizzata una manifestazione di soli uomini per dare un segnale forte in questa direzione: sbaglia chi pensa che il femminicidio sia una questione di donne, è essenzialmente una questione di uomini. Una manifestazione che dovrebbe essere corale e al di sopra delle legittime divisioni dei partiti. Altrimenti, penso perderebbe di valore. E di questa manifestazione, sarà mia cura parlarne alla prossima riunione dei presidenti di gruppo al Senato”. (segue) (Rin)