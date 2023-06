Governo: Licheri (M5s), da Santanchè replica di comodo, subito in Parlamento o lasci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le repliche di Daniela Santanchè ai particolari deprecabili emersi dall'inchiesta di 'Report' sulle sue aziende sono di comodo ed evanescenti. Se non è vero che nelle sue aziende si sono messi in cassa integrazione dipendenti a loro insaputa o che non siano state corrisposte le dovute liquidazioni ai lavoratori licenziati, la ministra venga a spiegarlo in Parlamento. Altrimenti lasci l'incarico, perché il governo non può procedere con tali ombre su un suo ministro. Anche il silenzio della premier Meloni sulla vicenda inizia a farsi pesante: ci aspettiamo che dica qualcosa anche lei sulla vicenda". Lo afferma in una nota il senatore M5s, Ettore Licheri. (Com)