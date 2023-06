Sardegna: rapporto Bankitalia, per il presidente della Regione fotografa un'Isola in salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l’ultima Finanziaria – evidenzia il Presidente - sono stati inoltre stanziati 70 milioni per il ‘pacchetto efficientamento energetico’, che prevede la concessione di contributi in conto capitale per le imprese e le famiglie al fine di favorire l'efficientamento energetico e la conseguente riduzione dei costi per l'energia. E se per Bankitalia sono il turismo e le costruzioni i settori trainanti, secondo il Presidente Solinas “per l’anno in corso le prospettive sono altrettanto rosee, dato che anche secondo l’Istat nel corso del 2022 il turismo ha ripreso a ‘camminare’ come nel 2019, raggiungendo così i livelli pre-pandemia, con una forte ripresa degli arrivi degli stranieri nell’Isola. Un dato che ci fa ben sperare per questa stagione balneare – ha proseguito il Presidente - così come fanno ben sperare i risultati del lavoro ‘Scenari delle economie locali’ di Prometeia che stima una crescita del PIL della Sardegna per il 2023 pari al +0,6 per cento, uguale a quella rilevata per il Mezzogiorno e di solo 0,1 punti percentuali in meno rispetto al +0,7 per cento stimato per l’Italia complessivamente intesa”. Numeri positivi, secondo Bankitalia, anche per l’occupazione nel 2022. “Un risultato positivo – commenta il Presidente – che insieme agli ultimi dati Istat attestano la ripresa. Il mercato del lavoro risulta infatti in miglioramento anche nel primo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2022”. (Rsc)