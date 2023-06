Sociale: Converti (Pd), domani incontro con famiglie Ic Bassi di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani si svolgerà un incontro con le famiglie e i ragazzi e le ragazze che frequentano l'Istituto comprensivo Melissa Bassi di Roma, insieme all'assessore alla Mobilità Eugenio Patané ed alcuni consiglieri municipali e comunali. Lo riferisce in una nota la presidente della commissione capitolina Politiche sociali, Nella Converti del Pd. L'appuntamento è per domani, venerdì 23 giugno, alle 17 "per presentare il progetto di messa in sicurezza di via dell'Archeologia nel quartiere di Tor Bella Monaca, nel Municipio VI - spiega Converti -. Pochi mesi fa, purtroppo, un giovane su questa strada ha perso la vita e ci arrivano quotidianamente segnalazioni sulla totale assenza di sicurezza stradale nel percorrere questa via. A febbraio ho incontrato alcuni genitori nella scuola Melissa Bassi che mi hanno resa partecipe della loro grande preoccupazione per l'incolumità dei propri figli e figlie e da lì è nato uno scambio proficuo che ci ha portato in questi mesi a proporre delle soluzioni in poco tempo, grazie ad una grandissima sinergia con il Dipartimento Mobilità". (segue) (Com)