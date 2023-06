Italia-Regno Unito: oltre 2.500 ospiti per brindare a Roma a re Carlo III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 2.500 ospiti per brindare alla salute del nuovo sovrano britannico, re Carlo IIII, per il primo King's Birthday Party in oltre settant'anni. Come da tradizione, l'ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn, ha aperto le porte della splendida residenza di Villa Wolkonsky agli amici del Regno Unito, britannici, italiani e alla comunità internazionale, per la quarta tappa italiana dei festeggiamenti del King's Birthday Party, tradizionale garden party che celebra il compleanno ufficiale del sovrano e segna la giornata nazionale del Regno Unito. L'appuntamento romano, come riferisce un comunicato stampa, ha fatto seguito all'evento di Venezia dello scorso 24 maggio, a quello di Milano del 6 giugno e di Firenze del 20 giugno, e sarà seguito dall'evento conclusivo di Napoli (28 giugno). Quest'anno, alle tradizionali celebrazioni, si è aggiunta un'occasione molto speciale, legata all'incoronazione di re Carlo III avvenuta nell'Abbazia di Westminster. Una cerimonia globale seguita dall'ambasciatore Llewellyn e dai suoi ospiti lo scorso 6 maggio nei giardini di Villa Wolkonsky, che tante volte hanno ospitato l'allora principe Carlo durante le sue diciannove visite in Italia. (segue) (Com)