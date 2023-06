Italia-Regno Unito: oltre 2.500 ospiti per brindare a Roma a re Carlo III (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il King's Birthday Party di Roma, ospitato dall'ambasciatore britannico Lord Llewellyn, ha visto la partecipazione di circa 2,500 ospiti. Politici, giornalisti, imprenditori e ministri, tra cui si sono visti il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro della Salute Orazio Schillaci, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, hanno potuto immergersi e assaporare appieno l'atmosfera del garden party britannico. Oltre ai tradizionali canapè - non poteva mancare il Devil on horseback - salmone scozzese, formaggi gallesi e salsine Wilkin & Sons. Ma non è mancato un tocco tutto italiano: con l'amatriciana con guanciale di Amatrice (visitata dall'allora Principe Carlo nel 2017 a meno di un anno dal terribile terremoto del 2016) e Parmigiano Reggiano accoppiato al whisky scozzese. Ma anche Pimms, Gin&Tonic, tè di Babingtons e samosa, per un tocco multiculturale. (segue) (Com)