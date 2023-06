Italia-Regno Unito: oltre 2.500 ospiti per brindare a Roma a re Carlo III (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ospiti sono stati accolti da una performance della banda del Royal Regiment of Scotland, nel tradizionale kilt scozzese, a ritmo di swing, sulle melodie di Elton John e Amazing Grace. La musica è proseguita poi per tutta la serata: alla banda militare è seguita l'esibizione di una rappresentanza dell'Associazione Musicale Luigi Antonio Sabbatini, con un medley di Adele ed Ed Sheeran. Dopo il discorso dell'ambasciatore Llewellyn e il taglio di una torta a forma di corona, la tradizionale Sunset Ceremony, la Cerimonia del Tramonto e la toccante Beat the Retreat, sempre ad opera della Royal Regiment of Scotland. Impeccabile la tradizionale esibizione degli inni da parte del coro dell'Ambasciata britannica diretto dal Maestro Andrea Rossi. A seguire, DJ set di DJ Lau', sempre su musiche British. Le note non si sono interrotte neanche per le eccezionali proiezioni sulla facciata della Villa, un medley del Coronation Concert seguito da foto del principe Carlo in Italia, e gli scatti di alcuni dei momenti più significativi per i rapporti bilaterali tra Italia e Regno Unito nel corso dell'ultimo anno. Lungo l'acquedotto neroniano, fasci di luci, stralci del discorso di incoronazione di SM Re Carlo III e proiezioni al ritmo dei Depeche Mode. Non son mancati la bandiera Union Jack e l'emblema della recente incoronazione. La serata si è conclusa con l'esibizione della Royal Regiment of Scotland su melodie tradizionali. (segue) (Com)