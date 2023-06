Italia-Regno Unito: oltre 2.500 ospiti per brindare a Roma a re Carlo III (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Edward Llewellyn ha così commentato l'occasione di questa serata: "E' un onore e un piacere ospitare a Villa Wolkonsky così tanti amici del Regno Unito. Sin dal mio arrivo in Italia sono stato colpito dall'affetto che tanti italiani dimostrano per il mio Paese: in primis per il rispetto e la vicinanza in occasione della morte della nostra sovrana, la tanto amata regina Elisabetta II, e più recentemente per l'incoronazione di re Carlo III. La rinnovata vicinanza tra i nostri due Paesi è testimoniata dalla recente visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Londra. In tale occasione, con il nostro primo ministro hanno firmato un memorandum d'intesa che traccia la strada per la nostra collaborazione negli anni a venire, in tutti i campi. Ma è proprio re Carlo un grande amante dell'Italia: in qualità di Principe di Galles infatti, Carlo è stato in Italia 20 volte, vistandola da Milano a Ischia, da Venezia a Firenze, da Amatrice a Roma. Brindare con voi oggi ha un sapore speciale proprio in virtù dei legami del nostro Sovrano con questo vostro bellissimo Paese". In linea con quelli che sono i valori sostenuti da Sua Maestà Re Carlo, non sono mancate iniziative a sostegno della sostenibilità: all'evento una presentazione della Sustainable Markets Initiative, un progetto lanciato nel 2020 dall'allora Principe di Galles al World Economic Forum di Davos per accelerare la transizione del settore privato verso un futuro più sostenibile, seguito da un contributo di Treedom che, anche quest'anno, ha supportato l'evento donando una foresta e invitando gli ospiti ad adottare un albero. (Com)