Stellantis: Borgomeo (Unindustria), bene Urso, servono risposte per automotive Lazio

24 luglio 2021

- “Condividiamo l’iniziativa del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso di incontrare tutti i presidenti delle Regioni in cui sono presenti gli stabilimenti del gruppo Stellantis in Italia”. Lo dichiara Francesco Borgomeo, presidente di Unindustria Cassino. "E’ necessario che il Governo d’intesa con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in tempi rapidi intervenga con tutti gli sforzi possibili per sviluppare un clima ancora più fertile affinché sul nostro territorio si rafforzino le condizioni per un rilancio strutturale del settore dell’automotive - aggiunge Borgomeo -. Per la nostra regione è fondamentale l’impegno del Gruppo Stellantis a portare importanti investimenti sul territorio per l’incremento dei livelli di produttività. La nostra regione è costituita in questo settore da lavoratori di grandissima professionalità e da aziende dell’indotto che hanno un grande knowhow e sono in grado di produrre il meglio dei veicoli Premium. Questa filiera d’eccellenza può creare quelle condizioni fondamentali per attrarre nel territorio altri importanti investimenti nell’alto di gamma. Questo si può fare solo ed esclusivamente in una logica di sistema. Sistema che dovrà affrontare anche il tema molto delicato della gestione del processo di elettrificazione, che deve essere governato con lungimiranza e totale buonsenso rispettando il principio della neutralità tecnologica, tenendo presente tutte le ricadute economiche che può comportare per l’intera manifattura italiana", conclude.(Com)