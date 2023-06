Maltempo: Frecciarossa main sponsor di “Italia loves Romagna”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frecciarossa di Trenitalia è main sponsor e treno ufficiale di Italia loves Romagna, l'atteso concerto in programma sabato 24 giugno presso l'imponente Rcf Arena di Reggio Emilia (conosciuta anche come Campovolo). Lo riferisce Fs italiane in una nota. Oltre a celebrare la bellezza e l'energia della musica italiana, l’evento ha l’obiettivo di offrire un sostegno tangibile alle comunità locali ancora alle prese con le drammatiche conseguenze dell'alluvione che ha colpito la Romagna. Grazie alla collaborazione con Frecciarossa sono stati messi a disposizione quattro treni ad alta velocità dedicati ai fan, che garantiranno un collegamento diretto tra Reggio Emilia, Milano e Roma: due treni partiranno nel primo pomeriggio per raggiungere agevolmente la location del concerto, altri due consentiranno agli spettatori di fare ritorno a Roma e Milano subito dopo la fine dell'evento, assicurando un viaggio comodo e privo di ostacoli. Nel dettaglio, questi i treni straordinari per raggiungere il concerto da Milano e Roma: Milano Centrale - Reggio Emilia del 24/06/2023 partenza ore 13:20, arrivo ore 14:30; Roma Termini – Reggio Emilia del 24/06/2023 partenza ore 11:30 con fermata a Firenze SMN (a. 13:02 /p. 13:12) e arrivo alle ore 14:20. Treni speciali di rientro a fine concerto: Reggio Emilia – Milano Centrale del 25/06/2023 partenza ore 2:00, arrivo ore 3:10; Reggio Emilia – Roma Termini del 25/06/2023 partenza ore 2:10 con fermata a Firenze Smn (a. 3:07 /p. 3:17) e arrivo ore 5:12. (segue) (Com)