Maltempo: Frecciarossa main sponsor di “Italia loves Romagna” (2)

- In un'atmosfera di grande empatia e condivisione, in cui la passione per la musica si fonde con l'efficienza e il comfort di un viaggio in treno - prosegue la nota -, salirà sul palco un cast formato da alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana. Tra i nomi di spicco si annoverano Andrea Bocelli, Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Giorgia, Irama & Rkomi, Laura Pausini, Luciano Ligabue, Madame, Max Pezzali, Negramaro, Salmo, Tananai e Zucchero. La produzione e l'organizzazione sono state affidate a Friends & Partners, Riservarossa, Vivo Concerti e Magellano Concerti, mentre tra i partner principali – oltre a Frecciarossa – troviamo Rcf e Bosch. Intesa Sanpaolo riveste il ruolo di main e funding partner, Mutti quello di partner ufficiale dell'evento. A sostegno dell’iniziativa anche Cantine Riunite, Coldiretti, Nissan e Coop Service, Flover, Viva Events, Agorà, Sts, Italstage, Unidea, Maxdevil, Iren, Cme e Cvolo. Grazie al loro contributo e alla partecipazione attiva di tutti, la campagna di raccolta fondi Italia Loves Romagna sarà attiva dal 22 giugno al 5 luglio. Il devoluto sarà poi utilizzato direttamente per offrire un aiuto concreto ai cittadini e alle comunità colpite dall'alluvione. Per partecipare, basterà inviare un sms o effettuare una chiamata da rete fissa al numero 45538. La nota di Fs italiane ricorda poi il ruolo indispensabile svolto in sinergia tra ministero della Cultura, Rai - Radiotelevisione Italiana, Regione Emilia-Romagna e Siae, senza i quali non sarebbe stata possibile l’organizzazione. Adesso Italia Loves Romagna è realtà e promette di essere una serata indimenticabile, in cui la musica si fa portatrice di solidarietà e speranza. (Com)