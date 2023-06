Cultura: dall'area sacra di Torre Argentina a Tiziano Ferro all'Olimpico, gli eventi a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ma l'estate a Roma è caratterizzata anche dalle arene all'aperto dedicate al cinema nell'ambito della storica manifestazione "Estate romana". Fino al 9 settembre torna infatti l'appuntamento proposto dal Comitato Mura Latine per la V edizione de "Il Cinema alle mura". Tre le arene del VII Municipio scelte quest'anno: il Parco delle Mura Aureliane, i Giardini di via Sannio e il Parco dei tricicli alla Romanina. Nel Municipio Roma V torna il Pigneto Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata e prodotta da Preneste Pop e Waldo Event Network che, fino al 24 giugno, accoglie tutti gli appassionati di cinema in diverse location del quartiere del Pigneto con film, anteprime, ma anche incontri con attori e autori. Madrina d'eccezione di questa edizione è Barbara Ronchi, vincitrice del David di Donatello 2023 come miglior attrice protagonista.