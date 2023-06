Cultura: dall'area sacra di Torre Argentina a Tiziano Ferro all'Olimpico, gli eventi a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli appuntamenti si segnalano: il 23 giugno, per gli Incontri d’autore, alle 18 al Buseto (via del Pigneto 24A) la conversazione tra due generazioni di scrittrici, rappresentate da Lidia Ravera (Age Pride, Einaudi 2023) e Lorena Spampinato (Piccole cose connesse al peccato, Feltrinelli 2023), con la moderazione dello scrittore Valerio Callieri; per la sezione Green Zone, alle 19:15 il Cinema Aquila (via l’Aquila 66) ospita la proiezione di Io, Tevere Le radici del mare, cortometraggio con Marco Spinelli e Roberto D’Amico, in cui l'obiettivo è la promozione di una cultura ambientalista, la riscoperta delle bellezze del fiume e la denuncia degli orrori che subisce. Alle 21, inoltre, sarà sullo schermo Triangle of Sadness di Ruben Östlund, Palma d’Oro al 75mo Festival di Cannes e Close e vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria sempre a Cannes 75. (segue) (Rer)