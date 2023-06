Cultura: dall'area sacra di Torre Argentina a Tiziano Ferro all'Olimpico, gli eventi a Roma (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per inaugurare il ciclo sarà proiettato il film che dà il nome alla rassegna, "Siamo donne", pellicola di Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Luigi Zampa, Gianni Franciolini e Alfredo Guarini che vede avvicendarsi sullo schermo sei celebri interpreti: Alida Valli, Ingrid Bergman, Isa Miranda, Anna Magnani, Anna Amendola ed Emma Danieli. Il programma proseguirà con "Colazione da Tiffany" di Blake Edwards, 24 giugno, in versione originale sottotitolata e poi con due opere corali da Le ragazze di piazza di Spagna di Luciano Emmer, 26 giugno, a Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli, 27 giugno. Per la sua 23ma edizione torna Notti di cinema a piazza Vittorio, la manifestazione promossa dall'Anec Lazio che dal 23 giugno al 16 settembre offrirà un caleidoscopio di eventi diversificati a corollario della maxi arena cinematografica. Novità dell'estate, grazie all'iniziativa "Cinema revolution 2023 che spettacolo l'estate" promossa dal Ministero della Cultura, la possibilità di rivivere le emozioni del grande schermo con un biglietto a prezzo popolare: 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, con un tetto massimo di 5,00 euro per quelli non europei. (segue) (Rer)