Cultura: dall'area sacra di Torre Argentina a Tiziano Ferro all'Olimpico, gli eventi a Roma (7)

- Entra nel vivo grazie alla prima mondiale della versione restaurata di "Il grande dittatore" di Charlie Chaplin il Caracalla Festival 2023, che quest'estate nel suo programma ospita opera, cinema, danza, musica sinfonica, jazz e pop. Venerdì 23 giugno alle 21:30, il capolavoro di Chaplin verrà proiettato nella versione restaurata dalla Cineteca nazionale di Bologna, con le musiche eseguite dal vivo dall'Orchestra dell'Opera di Roma. Sul podio Timothy Brock, che ha curato il restauro della partitura originale del film. L'estate della Capitale inizia con un ritmo globale in uno scenario unico al mondo e ha i suoni e i colori della multiculturalità. Dopo il successo della prima edizione, torna dal 21 al 24 giugno Venere in musica, la rassegna musicale ideata e curata dal Parco archeologico del Colosseo con la direzione artistica di Simone Prattico, batterista jazz di fama internazionale. Otto concerti in quattro serate musicali a ingresso gratuito animeranno il Tempio di Venere e Roma, uno dei siti più iconici e suggestivi del Parco, con un programma dal forte timbro cosmopolita, ispirato alla realtà multietnica che caratterizzava già in epoca antica questo luogo, cuore dell'Urbe. Ma Roma è anche grande musica e per questo fine settimana vanno avanti le grandi serate di concerti. (segue) (Rer)