Cultura: dall'area sacra di Torre Argentina a Tiziano Ferro all'Olimpico, gli eventi a Roma (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La band "The Lumineers" farà tappa nella cavea dell’Auditorium con il Brightside World Tour 2023 per presentare dal vivo il l’ultimo album in studio, Brightside. Il 27 giugno arriva per la prima volta al Roma Summer Fest Mr. Rain. Grande mostre anche per questo fine settimana. Da domani alla Galleria d'Arte moderna aprono al pubblico: Laboratorio Prampolini #2. Taccuini, disegni e progetti inediti dal Futurismo all'Art Club; Osvaldo Peruzzi. Splendore geometrico futurista e L'Allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno. (Rer)