Pa: a palazzo Vidoni incontro con allievi e dottorandi di Sant'Anna e Normale di Pisa (2)

- Durante la giornata, il ministro Zangrillo ha dialogato con un gruppo di allieve e allievi dei corsi di formazione universitaria e di dottorato delle due Scuole, affrontando questioni relative all'attrattività della Pubblica amministrazione per le giovani generazioni impegnate negli studi, secondo prospettive di crescita e di arricchimento professionale: "L'Università come luogo di formazione ha un compito estremamente importante. Quello della formazione è un obiettivo a cui tengo molto e che rappresenta uno dei principali asset su cui stiamo costruendo il rinnovamento della Pubblica Amministrazione", ha spiegato il ministro, rivolgendosi ai giovani presenti con l'auspicio che "i vostri talenti, il vostro sapere e le vostre capacità si possano esprimere a favore del Paese e dell'Amministrazione". (segue) (Com)