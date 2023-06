Gdf: Zaia, buon 249mo compleanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon 249mo compleanno alla Guardia di Finanza", scrive sui propri social Luca Zaia, presidente della regione Veneto, raccontando di aver preso parte alle celebrazioni per l'anniversario della fondazione delle Fiamme gialle svoltesi in serata a Venezia. "Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, la Guardia di finanza del Veneto ha infatti eseguito oltre 60 mila interventi ispettivi e sviluppato circa 5 mila indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Nello stesso periodo sono state inoltre condotte 6.196 missioni navali, 352 missioni di volo e 182 interventi che hanno permesso di portare in salvo 174 persone e recuperare 4 salme", conclude.(Rev)