Tunisia: presidente Saied cita Hollande davanti a direttrice Fmi, “il mondo della finanza è un avversario”

- Durante il vertice per un nuovo patto finanziario globale e davanti alla direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha definito il mondo della finanza un avversario. Nel suo intervento, infatti, ha citato una dichiarazione dell'ex presidente francese Francois Hollande: “In questa battaglia che si sta svolgendo, vi dirò chi è il mio avversario, il mio vero avversario. Non ha nome, non ha volto, non ha partito, non presenterà mai la sua candidatura, quindi non sarà eletto, eppure governa. Questo avversario è il mondo della finanza”. Nei mesi scorsi, Saied ha respinto più volte le richieste dell'Fmi per sbloccare il prestito da 1,9 miliardi di dollari.(Tut)