Clima: Pichetto incontra sottosegretario Onu Mar Dieye, "prioritario impegno per regione Sahel"

- Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha incontrato il sottosegretario generale delle Nazioni Unite e coordinatore speciale per lo sviluppo nel Sahel, Abdoulaye Mar Dieye. "Per il ministero - spiega il ministro Pichetto - la regione del Sahel è prioritaria. Affrontare le sfide climatiche e sociali in questa area è un obiettivo centrale per noi. Ci impegniamo costantemente per combattere la desertificazione e i cambiamenti climatici, per migliorare significativamente la vita dei suoi abitanti". (Rin)