Imprese: Urso incontra Ad Heineken Italia, innovazione sistema birristico al centro del colloquio

24 luglio 2021

- Innovazione, sostenibilità e produzione del sistema birristico in Italia i temi dell’incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e l’Amministratore delegato di Heineken Italia, Wietse Mutters. Il gruppo olandese, forte sul mercato italiano, ha dichiarato di voler aumentare gli investimenti nei prossimi anni. Lo scrive su Twitter il ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Sono sempre di più le aziende e le imprese estere che decidono di investire o aumentare gli investimenti nel nostro Paese. L’Italia si conferma un Paese affidabile. Il nostro lavoro sull’attrazione degli investimenti esteri continua”, commenta il ministro Urso. (Rin)