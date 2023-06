Lazio: Ciocchetti (Fd'I), bene Rocca, cento giorni tempo breve dopo 10 anni malgoverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cento giorni di governo "sono poco più di tre mesi, uno spazio temporale brevissimo per chi deve mettere mano ad un'amministrazione complessa e difficile come quella della Regione Lazio che veniva da ben 10 anni di governo Zingaretti. Cambiarla in così poco tempo è impossibile cosi come coprire tutte le falle ereditate, ma tracciare delle linee guida per un percorso nuovo e innovativo sul piano economico, infrastrutturale, sanitario, sociale e culturale è invece possibile. Ed è quello che sta facendo meritoriamente il presidente Rocca insieme alla sua giunta, stanno cioè mettendo le basi per una ricostruzione profonda e radicale della Regione Lazio. Bene così". Lo dichiara in una nota il deputato di Fd'I, Luciano Ciocchetti. (Com)